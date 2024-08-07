إنشاء وحدة لتعقيم النباتات الطبية والعطرية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تستعد محافظة الفيوم لإنشاء أول وحدة لتعقيم النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، وذلك فى إطار الإستعدادات لإطلاق المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية فى سبتمبر القادم.



كان المهندس محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، تقدم بمقترح إلى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، قبل إطلاق فعاليات المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية، يوم 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2024، بأحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون.



ومن جانبه وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية، باصطحاب الوفد لمعاينة منطقتين مقترحتين بمنطقتى دمو، ومنشأة كمال، بمركز الفيوم، لاختيار أنسبهما لتنفيذ المشروع، من أجل خدمة هذا القطاع العريض.