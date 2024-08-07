إغلاق الملاحة الجوية والنهرية والطرق السريعة لحين تحسن الأحوال الجوية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية، وتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة، وسقوط للأمطار الخفيفة والغزيرة والعواصف الترابية.

حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى بصفة مؤقته، لحين تحسن الرؤية، فضلًا عن إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، مشددًا على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة.

فيما قامت إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى، مع التنبية على سائقى السيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير فى طريق أسوان / القاهرة الزراعى، والطرق الداخلية .

ومن جانبه حذر المهندس سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان كافة العائمات من الفنادق واللنشات والمعديات فى ظل قدوم عاصفة للرياح، وإنخفاض مستوى الرؤية، واحتمالية سقوط للأمطار، مطالبًا جميع العائمات بأخذ أقصى درجات الحيطة واليقظة، ومراجعة أعمال الرباط، ووضع الفراميل على جانبى العائمات النهرية المتراكية على اختلاف أنواعها، وعدم إبحارها حاليًا بمدينة أسوان وبمسطح بحيرة ناصر، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.

كما طالب مدير فرع هيئة النقل النهرى العائمات السياحية المبحرة حاليًا بالفعل من مدينة إدفو إلى مرسى معبد كوم أمبو بخفض سرعة الإبحار، وأخذ أقصى درجات الحذر واليقظة، وإضاءة كامل أنوار الجوانب والسطح المشمس، مع عدم التخطى أثناء الإبحار نهائيًا، وإنزال الشماسى وتأمين محتويات السطح، واستخدام السارينة الملاحية وكشافات الباحث فى الإشارات لتوفير كافة مقومات الوصول بأمان إلى مراسى معبد كوم أمبو، ويحظر عليها الإبحار مجددًا، إلا بعد فتح حركة الملاحة، وعودة النشاط الملاحى لطبيعته مرة أخرى.