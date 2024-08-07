أنشطة رعوية بكنائس المهجر تزامنا مع صوم العذراء مريم

كتب: محمد الأحمدى

بدأت الأقباط الأرثوذكس صوم العذراء مريم اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، حيث نظمت كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بريمن التابعة لإيبارشية شمالي ألمانيا لقاءً للأطفال والشباب من أبنائها، تحت عنوان "مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى" (مت ١٩: ٤) شارك فيه ٢٥ شخصًا بحضور وإشراف الراهب القمص منقريوس المحرقي.

يأتي لقاء "مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى" في إطار سلسلة الفعاليات التعليمية التي تنظمها إيبارشية شمالي ألمانيا برعاية نيافة الأنبا دميان أسقف الإيبارشية ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والتي تهدف إلى التوعية بالمخاطر والانحرافات الفكرية التي تواجه أبناء الكنيسة في المهجر مثل العلاقات المثلية وغيرها.

وتضمن برنامج اللقاء أيضًا إلى جانب القداس الإلهي والمحاضرات، تدريب الأطفال والشباب على عمل القربان، وترانيم وفترة خلوة اِنفراديّة، وفقرات ترفيهية لممارسة الأنشطة الرياضة بصحبة الشباب والأطفال.

واختتمت الكنيسة القبطية بدولة قبرص برنامج المؤتمرات التي تجريها لأبنائها في إطار الأنشطة الصيفية، وذلك بمؤتمر مرحلة الشباب الجامعي.

وجاء المؤتمر الذي أقيم في مقر التجمع الروسي بعنوان: "Rooted in Christ" أي متأصلون في المسيح، وحضره وحاضر فيه الراهب القس إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لقبرص، والآباء الكهنة الذين يخدمون هناك.

واستهدف المؤتمر موضوع: الله ليس خالق الشر أو مصدره، وتضمن برنامجه عددًا من المحاضرات ومجموعات عمل، إلى جانب أنشطة متنوعة تخدم الهدف منه، ووسائل ترفيهية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

وحضر المؤتمر أربعون شاب وشابة من أبناء الكنيسة في قبرص.



