أجواء شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 07 أغسطس 2024 إلى الاثنين 12 أغسطس 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً.

- شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- الأربعاء 07 أغسطس: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادى الجديد يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

- من الخميس 08 أغسطس الى الأحد 11 أغسطس، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق .

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.