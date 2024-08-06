10 تكليفات من وزير الزراعة للمرحلة القادمة.. تعرف عليها

‎كتبت ـ أسماء نصار

تعمل قيادات وزارة الزراعة على قدم وساق لتنفيذ خطة عمل المرحلة القادمة التى كلف بها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للنهوض بملف الزراعة في مصر.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الخطة:

‎1- الاهتمام بالبحث العلمي من خلال مراكز البحوث والعلماء بهذه المراكز وكيفية تطبيق أفضل التجارب على الأرض مما يؤدى إلي زيادة إنتاجيه الفدان واستنباط سلالات جديده تواكب التغيرات المناخيه وندرة المياه.

‎2- تكثيف التواجد علي الأرض وتفعيل دور الإرشاد الزراعي والطب البيطري على مستوي قري الريف المصري.

‎3- التصدى لأى محاولات بناء على الاراضي الزراعية ومنعها في المهد والازالة الفورية وكذلك منع أي ملوثات للبيئة مثل حرق قش الأرز.

‎4- متابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية وتحسين السلالات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري.

‎ 5- أن يكون مديري المديريات مسئولين عن توزيع الأسمدة بشكل عادل على الجمعيات الزراعية ومعالجة القصور والعجز، في إمداد بعض المحافظات ولذلك يتعين اتخاذ الاجراءات التصحيحيه لأي مشكلات سابقة.

‎6- إدارة الأصول الخاصة بالوزارة والجهات الاقتصادية التابعة بشكل احترافي وعرض خطة دقيقة بكيفية الاستفادة من هذه الاصول واستغلالها الاستغلال الامثل لأن هناك أراضي لا تستغل وهناك أراضي تؤجر بأسعار غير مقبولة وكذلك هناك مزارع مغلقة ولا تعمل مما يعد إهدارا لفرص كثيرة سواء في الإنتاج او تشغيل العمالة.

‎7- السيطرة على الأسعار من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

‎8- حصر الثلاجات التي يتم تخزين فيها بعض المنتجات الأساسية وغير موجودة بالأسواق وكذلك المخازن والتنسيق مع وزارة التموين حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضي في محصول البصل وما يحدث الآن في البطاطس المعدة للبيع وليست تقاوي .



‎9- تفعيل الرقابة علي الأسواق وبالأخص الأسمدة حتى تصل لمستحقيها مع قيام الإرشاد الزراعي والطب البيطري بالادوار المنوطة بهم والتواجد علي الارض مع المزارعين والمربيين ومتابعة التنفيذ من خلال القيام بزيارات ميدانية في العديد من المحافظات.

‎10- تشكيل فرق من الوزارة للمتابعة الميدانية وتقييم الاعمال علي ارض الواقع.