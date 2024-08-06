‎وزارة الرى: إزالة تعدى على مصرف بالمنيا بعد الإبلاغ عنه ب 24 ساعة

كتبت أسماء نصار

‎ كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الأجهزة المعنية بهيئة الصرف بسرعة بحث وحسم شكوى أحد المواطنين من وجود تعديات على مصرف ابطوحة بزمام هندسه صرف بنى مزار بمحافظة المنيا.

‎أوضحت الوزارة أنه بعد بالبحث والدراسة بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة (هيئة الصرف) تبين أن تلك المخالفة موجودة على الطبيعة ومدرجة ضمن برنامج خطة إزالة التعديات تحت إشراف الإدارة العامة لصرف شمال المنيا .

‎ أضافت الوزارة أنه تم ازالة المخالفة بنجاح بعد 24 ساعة من الإبلاغ بوجودها ضمن عدد آخر من المخالفات بلغ 37 قرار إزالة على مصارف أبوراهب - المحيط - ابطوجه ضمن المرحلة الثانية من الموجه 23 لإزالة التعديات الجارية حاليا .

‎أشاد سويلم بالروح الايجابية للمواطن الذى تطوع بالابلاغ عن تعدى يقع على أحد الأملاك العامة والتى هى فى حقيقة الامر ملك لكل المصريين، ودعا سويلم جميع المواطنين للتحلى بتلك الروح والمشاركة فى الحفاظ على الاملاك العامة بدون تعديات .