اليوم السابع
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وزير خارجية إسرائيل يصف السنوار بالقاتل.. ويؤكد: اختياره لزعامة حماس سبب اخر للقضاء عليه

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:00 م
وزير خارجية إسرائيل يصف السنوار بالقاتل.. ويؤكد: اختياره لزعامة حماس سبب اخر للقضاء عليه السنوار
أحمد علوى

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قال وزير خارجية إسرائيل، تعقيبا على تولى يحيى السنوار قيادة حركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، "ان تعيين القاتل السنوار زعيما لحماس سبب آخر للقضاء عليه ومحو ذاكرة هذه المنظمة من وجه الأرض".

ومن جهة اخرى في أول تعليق من رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اختيار يحيى السنوار قائدا سياسية لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، قال دانيال هاجاري متحدث جيش الاحتلال: "السنوار هو مسئول عن أبشع الأعمال الإرهابية في السابع من أكتوبر".

وقال في تصريحات لقناة "العربية": هناك مكان واحد ليحيى السنوار وهو أن يكون بجوار محمد الضيف"، في إشارة إلى القيادى بحماس التي أعلنت إسرائيل اغتيال الأسبوع الماضي.

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان رسمي الثلاثاء، عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية رحمه الله".







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