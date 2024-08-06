اليوم السابع
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وزير المالية الإسرائيلي يدعو جيش الاحتلال لاغتيال حسن نصر الله

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:07 م
وزير المالية الإسرائيلي يدعو جيش الاحتلال لاغتيال حسن نصر الله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
كتب عبد الوهاب الجندى

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دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إلى اغتيال قائد حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وذلك بعد هجوم الأخير على الأول، على خلفية تصريحات المسئول الإسرائيلي بإبادة  أهالي غزة.


وكتب سموتريش على حسابه بموقع إكس: "على إسرائيل ألا ترد على نصر الله، وعلى إسرائيل أن تقضي على نصر الله".


وشن زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، هجوما على سموتريش، خلال كلمته في تأبين القيادي بالحزب فؤاد شكر، التي اغتالته إسرائيل، الأسبوع الماضي في بيروت.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة "أمر مبرر وأخلاقي".







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