وزير الخارجية الإيطالي: نهتم بحماية مواطنينا بالمنطقة وجيشنا في لبنان

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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن اهتمام الحكومة في المقام الأول هو حماية مواطنيها في المنطقة وجيشها في لبنان.



جاء ذلك في كلمة ألقاها تاياني اليوم الثلاثاء أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين حول التطور الأخير للسيناريو السياسي في الشرق الأوسط، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.



وقال تاياني: "اهتمامنا الأول هو حماية مواطنينا في المنطقة وجيشنا في لبنان" المنتشرين مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ومع البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان (ميبيل).



وأضاف تاياني أنه يراقب مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو الوضع باستمرار. وقال: "نحن مستعدون لاتخاذ أي مبادرة لضمان أمن قواتنا".



وأشار تاياني إلى أن الحكومة الإيطالية تواصل أيضا متابعة ما يقرب من 4 آلاف إيطالي يتواجدون في لبنان باهتمام كبير، ومعظمهم من حاملي الجنسية المزدوجة.



وأضاف: "نحن مستعدون لأي حدث في حال تدهور الوضع. نحثهم على ممارسة أقصى درجات الحذر، ويجب على أولئك الذين يستطيعون العودة أن يعودوا. ننصح بشدة بعدم الذهاب إلى ذلك البلد".