وزير التعليم يعلن عدد الناجحين من البنين والبنات.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إحصائية شهادة إتمام الثانوية العامة 2023- 2024، حيث أوضح أن عدد المتقدمين والحاضرين والنسب المئوية للنجاح، حيث تقدم للامتحان 729835 طالبا وطالبة منهم 323174 طالبا و406661 طالبة، وحضر الامتحانات 726648 طالبا وطالبة منهم 321525 طالبا و405123 طالبة.

وبلغ عدد الناجحين من الطلاب البنين 272288 ومن البنات 318704، بإجمالى 590992 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 81.3%، وكانت نسبة نجاح البنين 84.7% ونسبة نجاح البنات 78.7%.



عدد الناجحين من البنين والبنات