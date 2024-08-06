وزير الأوقاف يستقبل وفدا من حزب حماة الوطن

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وفدًا من حزب حماة الوطن ضمَّ كلًّا من اللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، واللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والشيخ أحمد ترك أمين الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة ومراحلها التي بُنيت عليها.

كما استعرض وزير الأوقاف مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذى نظمته وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، واللقاءات المكثفة مع الأشقاء الأفارقة والتي أكد فيها على أهمية التعاون المشترك، فمهما توجهنا للعالم وانفتحنا عليه ستظل مصر بأشقائها الأفارقة.. وستظل أفريقيا بمصر.

ومن جانبه أشاد وفد حزب حماة الوطن بالجهود العلمية والدعوية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبكلمته الجامعة خلال المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي نظمته وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي عُقد في الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وأكد الوفد أهمية اللقاءات التي عقدها وزير الأوقاف مع الأشقاء الأفارقة بمقر إقامته بمكة المكرمة والتي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون مع العمق الأفريقي، وبما يتناسب مع تعزيز دور مصر الرائد ومكانتها بين أشقائها، فمصر بأشقائها في قارة أفريقيا وهم بها، فهي لهم السند والعون.

وأهدى وفد حزب حماة الوطن درعًا تذكاريًّا للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.