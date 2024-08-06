وزير الأوقاف: مؤسسات المجتمع المدنى لها دور بارز في عمارة المساجد

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من مؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله والعناية بها وصيانتها، ضم الوفد كلًّا من : محمد الشهاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساجد، و سامر سعد الدين سلام عضو بمجلس الأمناء بمؤسسة مساجد، والمهندس طارق الشريف استشارى العملية التشغيلية بمؤسسة مساجد، والمهندس عمرو مصطفى رئيس قطاع التطوير، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء رحب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بوفد مؤسسة مساجد ، مشيدًا بدورهم البارز في ترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله (عز وجل) والعناية بها وصيانتها بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ومن أخصها مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) بالقاهرة، ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وأكد وزير الأوقاف أن بصمة مؤسسة مساجد في هذين المسجدين واضحة وبارزة، مشيدًا بمؤسسات المجتمع المدني التي تسهم بقوة في عمارة بيوت الله (عز وجل) ولها دور بارز في ذلك.

من جانبهم أشاد وفد مؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله والعناية بها وصيانتها بجهود وزارة الأوقاف المصرية في عمارة بيوت الله (عز وجل)، وتيسير إجراءات التعامل مع المساجد، وفتح الباب للجمعيات والمؤسسات المدنية الجادة للمشاركة في عمارة بيوت الله (عز وجل) وصيانتها وتطويرها.

وأكد وفد مؤسسة مساجد أنهم جميعًا يجمعهم هدف واحد هو: عمارة وخدمة بيوت الله (عز وجل)، وتحقيق التطوير المتميز واللائق بكل ما يتصل بالمساجد سواء داخل المسجد أو خارجه.

وعرض وفد مؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله والعناية بها وصيانتها فيلمًا تسجيليًّا عن أنشطة "مؤسسة مساجد" في ترميم وتطوير المساجد، مؤكدين أنه منذ عام 2019م وتعمل المؤسسة على خلق منظومة متكاملة للقيام بمساجد آل البيت في مصر ورفع مستوى الخدمة داخل المسجد، حيث تم خلال هذه الفترة المساهمة في تطوير سبعة مساجد حيوية داخل القاهرة وخارجها، هي : (مسجد سيدنا عمرو بن العاص "رضي الله عنه" بالقاهرة، ومسجد الإمام الحسين "رضي الله عنه" بالقاهرة، ومسجد السيدة زينب "رضي الله عنها" بالقاهرة، ومسجد السيدة فاطمة النبوية "رضي الله عنها" بالقاهرة، ومسجد السيدة سكينة "رضي الله عنها" بالقاهرة، ومسجد السيدة حورية ببني سويف، ومسجد سيدنا علي الخواص بالقاهرة)، وتقديم خدمات الصيانة والنظافة والأمن في بعض هذه المساجد.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالعرض المتميز وبجهود مؤسسة مساجد في ترميم وتطوير وتشغيل هذه المساجد بالصورة اللائقة بمكانتها في قلوب المصريين والعالم، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسة مساجد لاستكمال تطوير المساجد التاريخية كمسجد الإمام الشاطبي، بحيث يزوره كل من يحفظ متن الشاطبية من تلامذة الإمام في العالم، نريد أن يكون هناك إقبال وتعلق هائل بهذه المساجد وعودة السياحة الدينية.

ووجه وزير الأوقاف بفتح قسم بأكاديمية الأوقاف الدولية يختص بصيانة وتشغيل المساجد، وهو كفيل بتخريج من يكون على دراية تامة بتشغيل وصيانة المساجد، داعيًا إلى عقد دورة مشتركة لتبادل الخبرات حتى يتم تمكين المسجد من عقد العديد من الأنشطة؛ كالسقيا والفصول الحرفية والنشاط الرياضي والرحلات المدرسية للأطفال لمساجد مصر الكبرى.

وفي ختام اللقاء أهدى وفد مؤسسة مساجد مجسمًا زجاجيًّا لمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة للدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية وجهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله (عز وجل).