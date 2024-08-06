وزيرة البيئة: دعم الصناعات بمسار جديد حسب التميز وقابلية التمويل البنكى

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة بصدد ابتكار مسار جديد لدعم وتمويل المشروعات، يستهدف تلك المشروعات التى تواجه صعوبات وتحديات فى التمويل، حيث توجد مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكى أكثر من المشروعات الأخرى كمشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء.، أن هناك عدة نماذج لقصص نجاح لعدد من المشروعات، ساهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع للوزارة ومشروعات تتبعة لمكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة المصرية، وشددت قائلة: "مستمرون حتى الآن فى بذل قصارى جهودنا للوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام بتقديم دعم فنى ومالى للمشروعات على مدار 25 عاما لتحديد الحلول التكنولوجية لتحسين الأداء البيئي والاستجابة للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية ".

جدير بالذكر، أنه تم عرض عدد من قصص النجاح على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء الذى نظمته وزارة البيئة امس ، بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى، والدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية ، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.