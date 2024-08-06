وزيرا التضامن والعمل يفتتحان مدرسة ثانوية بزفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب مدحت وهبة

افتتحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، يرافقها محمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف، مدرسة حنون الثانوية للبنات بقرية حنون بمركز زفتى بالغربية إحدي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بعد أن قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى برفع كفاءة جميع منشآت المدرسة.



خلال افتتاح مدرسة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



وزيرا التضامن والعمل يفتتحون مدرسة الثانوية بنات بزفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور مدرسة حنون الثانوية للبنات، مشيدة بما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمدرسة، وما قامت به مؤسسة صناع الخير للتنمية ، حيث يؤكد هذا الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع المصرفي في أعمال التنمية باعتبارهما من الشركاء الأساسيين في عملية التنمية التي تشهدها الدولة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجتمع المدني المصري لعب دورًا مهمًا في بناء النظام التعليمي في مصر وساهم على مدار أكثر من 100 عام في بناء المدارس، وما نشهده اليوم هو استكمال لتلك المسيرة الرائعة لمؤسسات المجتمع الأهلي بمصر.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس امناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة مدرسة حنون الثانوية للبنات شملت ترميم وتجديد الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب الادارية والمكتبة والمصلى وتنفيذ ملعب خماسى، فضلا عن تجديد شامل لاعمال السباكة والسيراميك بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول، وكذلك تطوير ملعب وسور المدرسة وأن افتتاح مدرسة حنون الثانوية للبنات بحنون يأتى استكمالا للنجاحات المتتالية لدعم ملف التعليم بشكل عام، تنفيذاً لاستراتيجية عمل صناع الخير في قطاع التعليم وإيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم المؤسسات التعليمية فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.