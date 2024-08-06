وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدًا الجمعة المقبل

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف الجمعة المقبل 9 أغسطس 24 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 95 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12176 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و 951 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.



ففي مديرية أوقاف الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد الخلايلة – أطفيح، وصيانة وتطوير مسجد أبو تربانة – كرداسة، و مسجد الرضوان – مدينة الفردوس – الشرطة – 6 أكتوبر.



وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة – قرية أبو الهول – مركز الفرافرة.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة – عزبة عبد الله مجاور – النزلة – الشواشنة، ومسجد الهداية – سنورس، ومسجد نصار – مركز الفيوم.

وفي مديرية أوقاف الغربية تم إحلال وتجديد مسجد عزيزة يكن – منشأة الأوقاف – طنطا.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن – عزبة عبد المحسن موسى – قرية الريكو – حوش عيسى، ومسجد التقوى – عزبة علي سعد الصغرى – قرية سنطيس – مركز دمنهور، ومسجد الرحمن الـ 16 – قرية محلة كيل – مركز أبو حمص، و مسجد الحريري الغربي – قرية جواد حسني – مركز أبو حمص، و مسجد عبد الوهاب الأدهم – قرية بطورس – مركز أبو حمص.

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إنشاء مسجد الرحمن – ترعة المحيط – بني رافع – منفلوط.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد النور – قرية أم الشعور – الحامول، و مسجد الرحمة - 78 المنصور – الحامول غرب، وصيانة وتطوير مسجد القبلي القصابي – سيدي سالم.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد القاضي – قرية سيلة الغربية – مركز مطاي.

وفي مديرية أوقاف مطروح تم إحلال وتجديد مسجد قرية المراقي – سيوة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إحلال وتجديد مسجد إسماعيل شلبي – برشوم.

وفي مديرية أوقاف بني سويف تم صيانة وتطوير مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية الوكلية – مركز الفشن.

وفي مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد عزبة عارف – هو – نجع حمادي، و مسجد الهادي – نجع الملاحين – المحروسة – قنا، ومسجد الشيخ الزمر – نجع الزمر – البحري سمهود – أبو تشت.