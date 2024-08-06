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والدة نوران السادسة بالثانوية العامة: كان نفسها تفرحنا وأزغرط لها زى أختها

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:46 ص
والدة نوران السادسة بالثانوية العامة: كان نفسها تفرحنا وأزغرط لها زى أختها نوران محمد عادل محمد يوسف السادسة مكرر في الثانوية العامة
كتبت – مرام محمد

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حصلت نوران محمد عادل محمد يوسف، الطالبة بمدرسة سمبيات ابيولا الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر، على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) بمجموع 391.5 درجة.

ومن جانبها، عبرت هناء عبد الخالق، والدة نوران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن سعادتها وفخرها بابنتها، لما حققته من نجاح وتفوق باهر فى الثانوية العامة، قائلة: "عيطت من الفرحة أول ما سمعت الخبر".

وأشارت إلى أن سر تفوق نوران انضباطها والتزامها وحرصها على التميز والنجاح بأعلى الدرجات، فاجتهدت طوال العام الدراسى، وكان لديها هدف وأضح وإصرار قوى على التفوق، قائلة: "كان نفسها تنجح عشان تفرحنا وأزغرطلها زى أختها".

وأضافت أن نوران دومًا من المتفوقين والأوائل، هادئة ومنظمة، تواظب فى صلاتها، وحريصة على مذاكرة دروسها أولًا بأول، مشيرة إلى أنها اعتادت من الصف الأول الثانوى على نظام الأون لاين، وكانت تعتمد فى مذاكرتها على المنصة التعليمية بشكل كبير.

وأشارت إلى أنها ووالدها حرصا على توفير كل عوامل الهدوء، التى تساعدها على المذاكرة والنجاح، ودعمها وتشجيعها على التفوق وحصد أعلى الدرجات، مؤكدة: "الحمد لله ربنا كلل اجتهادها بالنجاح".

يُذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%؜.

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجارى، المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

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نوران محمد عادل محمد يوسف
 
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السادسة مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

 

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نوران السادسة مكرر بالثانوية العامة

 

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نوران محمد عادل وأسرتها
 






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