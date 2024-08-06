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والدة الأولى أدبى بالثانوية العامة دمج تعليمى: ربنا عوضها بذكاء كبير.. وهتدخل إعلام

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:50 ص
والدة الأولى أدبى بالثانوية العامة دمج تعليمى: ربنا عوضها بذكاء كبير.. وهتدخل إعلام اسرة الأولى أدبى
كتب سيد الخلفاوى

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حصلت الطالبة حبيبة أحمد عبدالسميع أحمد، على المركز الاول بشهادة الثانوية العامة ، الشعبة الأدبية - الدمج التعليمى، بمجموع 407 درجة، واجرى اليوم السابع مكالمة هاتفية مع أسرة "حبيبة "، حيث عبرت الأسرة عن سعادتها الكبيرة.

حبيبة أحمد
حبيبة أحمد

 

اعلام
وقالت "نورا الشامى"، والدة حبيبة، إن ابنتها مريضة إضراب توحد، ولكن عوضها الله بذكاء كبير، وكانت لا ترضى إلا بتحقيق الدرجات النهائية، ودائما كانت تقول أنا من الأوائل وكلها ثقة كبيرة، وأعصابها طول الوقت مشدوده وحريصة على المذاكرة".


وأكدت حبيبة أنها تنوى دخول كلية الإعلام.

وبدوره عبر والد، حبيبة أحمد عبدالسميع أحمد، عن فرحته الكبيرة بنجاح ابنته، مؤكدا أنه لن يتدخل فى رغبتها بدخول كلية الإعلام وحريص على تشجيعها باستمرار.

الاولى أدبى بالثانوية العامة
الاولى أدبى بالثانوية العامة

 

أسرة الأولى أدبى
أسرة الأولى أدبى

 

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل


ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

 







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