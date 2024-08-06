هشام عباس يتألق على مسرح مكتبة الإسكندرية فى مهرجان الصيف الدولى.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم حفلاً غنائياً للفنان هشام عباس، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الحادية والعشرين، وذلك علي خشبة المسرح المكشوف بالساحة الخارجية للمكتبة، وسط حضور جماهيري مكتمل العدد.

في بداية الحفل توجه الفنان هشام عباس بالشكر والتحية لجمهور الإسكندرية، وأنه حريص علي المشاركة في مهرجان الصيف الدولي للالتقاء بجمهوره كل عام، موجهاً الشكر لإدارة مكتبة الإسكندرية علي التنظيم الرائع للمهرجان، ثم قدم الفنان مجموعة مميزة من أبرز أغانيه وسط أجواء تفاعلية من الحاضرين من جمهور المهرجان، مثل: متبطليش، وأنا وأنا، شوقي، حبيتها. حلال عليك، ساعة لقلبك، حمادة عزو، كده رضا، عيني، بالليل، ليالي الشوق، سواد حالك، يا ليلة، أغلي من العين، زمان وأنا صغير، ناري نارين، فينه، وغيرها من الأغاني المميزة.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.



الحفل



الفنان هشام عباس فى الحفل



الفنان هشام عباس



هشام عباس



