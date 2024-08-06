"ميتا" تعتذر عن إزالة محتوى تأبين هنية من حساب رئيس وزراء ماليزيا على فيس بوك وإنستجرام

أحمد علوى

اعتذرت شركة Meta المالكة لمنصات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام، اليوم الثلاثاء، عن إزالة محتوى من حسابات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على موقع فيسبوك وتطبيق إنستجرام، يتعلق باغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم ميتا لرويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة: تمت استعادة المحتوى منذ ذلك الحين 'بالعلامة الصحيحة الجديرة بالنشر'.

واجتمع ممثلون عن شركة Meta Platforms Inc (Meta) مع مكتب رئيس الوزراء الماليوزي لشرح إزالة العديد من المنشورات على حسابات رئيس الوزراء

وفي بيان صدر الإثنين (5 أغسطس)، قال قسم الإعلام والاتصالات الاستراتيجية بمكتب رئيس الوزراء الماليزي، إن رئيس لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، تان سري محمد سليم فتح الدين، حضر الاجتماع أيضًا.

وجاء في البيان: “عبر مكتب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن استيائه الشديد من قيام ميتا بإزالة منشور رئيس الوزراء، معبرا عن تعازيه وإجلاله للمرحوم إسماعيل هنية الذي اغتيل مؤخرا”.

كما أعرب مكتب رئيس الوزراء عن أسفه إزاء حظر البث المباشر على فيسبوك الذي شارك فيه حساب RTM الإخباري خلال مسيرة لدعم فلسطين الليلة الماضية يوم الأحد (4 أغسطس).

وتابع: "يعتبر مكتب رئيس الوزراء تصرفات ميتا تمييزية وغير عادلة وقمعًا صارخًا لحرية التعبير، كما يُنظر إليها على إنها إهانة للنضال المشروع للشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان".

وأضاف مكتب إدارة المشاريع أن قرار فرض الرقابة على المحتوى دون النظر إلى سياق المنشور أثار 'تساؤلات حول شفافية سياسات الإشراف على محتوى Meta'.

واستطرد: "ونتيجة لذلك، يطلب مكتب إدارة المشاريع شرحًا تفصيليًا بشأن تصرفات ميتا واعتذارًا علنيًا".

وجاء في البيان: "كما وعدنا خلال الاجتماع، ستصدر ميتا بيانًا صحفيًا قريبًا".