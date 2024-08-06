مدرس دراسات ومدرب كرة خدم 6 فترات فى الكونجرس.. من هو مرشح هاريس لمنصب النائب؟

ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية ان نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والمرشحة الديمقراطية فى سباق الانتخابات الرئاسية، قد اختارت حاكم ولاية منيسوتا تيم والز مرشحا لمنصب النائب، متطلعة لتعزيز فرص الديمقراطيين للفوز فى ولايات الغرب الأوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن هاريس ستقدم والز فى تجمع انتخابى مساء اليوم الثلاثاء فى مدينة فيلادليفيا.

وذكرت الوكالة أن هاريس باختيارها لوالز قد لجأت إلى حاكم لإحدى ولايات الغرب الأوسط وأحد المحاربين القدامى المؤيد للاتحاد الفيدرالى والذى ساعد فى سن أجندة ديمقراطية طموحة فى ولايته، بما فى ذلك وضع حمايات كاسحة لحقوق الإجهاض ومساعدات سخية للعائلات.

وذهبت الوكالة إلى القول بان هاريس تأمل أن تعزز موقف حملتها فى منطقة الغرب الأوسط العلوى، وهى منطقة هامة فى السياسات الرئاسية والتي عادة ما تكون بمثابة مصدر لصقل الديمقراطيين الساعين للوصول إلى البيت الأبيض.

وأشارت الوكالة إلى أن والز الذى نشا فى بلدة ويست بوينت الصغيرة فى ولاية نبراسكا، كان مدرسا للدراسات الاجتماعية ومدرب كرة قدم وعضو نقابى فى مدرسة ثانوية فى منيسوتا قبل أن يقتحم عالم السياسة.

وخدم لست فترات فى الكونجرس بدا عام 2006، وناصر خلال هذه الفترة قضايا المحاربين القدامى، حيث خدم لمدة 24 عاما فى الحرس الوطنى التابع للجيش، وتولى منصب قيادى هو الأرفع للمجندين فى الجيش.

وترشح والز لمنصب حاكم منيسوتا عام 2018 تحت شعار "منيسوتا واحدة" وفاز بفارق أكثر من 11 نقطة.

ويظل الحزب الديمقراطى مطاردا بالفوز الذى استطاع المرشح الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب تحقيقه فى ولايتى ميتشيجان وويسكونسن فى انتخابات 2016. وقد خسر ترامب الولايات الثلاثة فى انتخابات 2020، لكنه استهدفهم مع سعييه للعودة إلى لرئاسة مرة أخرى وويشدد تركيزه على ولاية منيسوتا.