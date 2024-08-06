محكمة أمريكية: جوجل اتبعت ممارسات غير قانونية لاحتكار البحث على الإنترنت

أ ش أ

أدانت محكمة أمريكية، شركة "جوجل" الأمريكية بالانخراط في ممارسات غير قانونية للحفاظ على احتكارها لخدمات البحث الإلكتروني عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.



وقال قاضي المحكمة الجزئية الفيدارلية أميت ميهتا، في نص الحكم الذي طال انتظاره، إن جوجل التي تستحوذ على 90% من عمليات البحث على الإنترنت في العالم استغلت هيمنتها على السوق لسحق المنافسين، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.



وأشار ميهتا في مضمون الحكم القضائي، الذي يتألف من 276 صفحة، إلى أن "جوجل شركة مُحتكرة، وقد تصرفت كشركة مُحتكرة للحفاظ على احتكارها" لخدمات البحث عبر الإنترنت.



واتفق ميهتا مع أساس الدعوى القضائية التي تقدمت بها الحكومة الأمريكية، بأن جوجل قمعت منافسيها بدفع مليارات الدولارات لمشغلي متصفحات الويب، ومصنعي الهواتف الذكية، لجعل جوجل هي محرك البحث الافتراضي لديهم.



وقال ميهتا إن هذه الممارسات سمحت لشركة جوجل بالتبعية أن تحكم قبضتها على الإعلانات النصية التي ترعاها الشركات والتي تصاحب نتائج البحث.



وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن المتحدث باسم جوجل لم يرد على طلب التعليق بعد صدور الحكم، لافتة إلى أن الحكم يعد انتصارا كبيرا لوزارة العدل الأمريكية في سعيها لمكافحة الاحتكار وكبح جماح عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.