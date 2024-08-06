محافظ سوهاج يتفقد أعمال رفع كفاءة الكورنيش الشرقى

سوهاج ـ عمرو خلف

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ الكورنيش الشرقى، والكورنيش الغربى بمدينة سوهاج؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتوسعة الجارية، بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور طلعت على المستشار الهندسى للمحافظة، والدكتورة إيناس على مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، والمهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الرى، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وعلى لطفى رئيس حي شرق، وأحمد الشطورى رئيس حى غرب.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالكورنيش الشرقي، حيث تابع الأعمال الجارية والتي تشمل "تركيب سلات القمامة على الأعمدة، وأعمال زراعة الأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء، وأعمال إصلاح وصيانة البرجولات، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، حتى يظهر الكورنيش الشرقي بالمظهر الحضارى اللائق.

كما تفقد "سراج" أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة الكورنيش الغربي، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع، والذي يشمل تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي في المسافة من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبري العلوي الجديد، بمسافة 915 متر، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي يربط بين المرحلة الأولى والثانية، بطول 200 متر، بهدف تيسير الحركة المرورية، ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الأعمال، والتي تضمنت تدبيش جانب نهر النيل ورفع منسوب الطريق، وجاري الآن رمي طبقة الأساس، تمهيدا لأعمال الرصف.