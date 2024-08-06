محافظ جنوب سيناء: التركيز على جذب الاستثمارات والاهتمام بالصناعة والتعدين

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماعا بمكتبه اليوم بمدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء مدن ابو زنيمة وأبو رديس وشرم الشيخ ، بغرض مناقشة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدينتى أبو رديس وأبو زنيمة، وما تتضمنه من مشروعات مستقبلية وخاصة وفرص استثمارية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع علي ضرورة أن يشمل التخطيط رؤية شاملة لتطوير وتنمية منطقة شرق خليج السويس، وان يتضمن التخطيط مخططات شاملة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة ومنطقة جامعة السويس بابورديس متضمنة كافة الخدمات والمرافق والمرافق، مؤكدا علي ضرورة ان يشمل التخطيط التطوير الشاملة لمنطقة كلها من طور سيناء الي مدينة رأس سدر، مع تضمين ما تحتاجه هذه المدن من خدمات لوجستية تساهم فى تحقيق الهدف من مشروعات التنمية الاقتصادية، وأكد المحافظ على ضرورة تخطيط المنطقة المحيطة بجامعة السويس بالشكل المناسب الذي يتلاءم مع تنفيذ مشروع الجامعة وعمل دراسة متكاملة للبنية التحتية بالمنطقة وما تتطلبه من خدمات وأنشطة متنوعة



وأكد المحافظ، أن تلك المخططات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير فى إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل وتوضيح الفرص الاستثمارية بالمنطقة، والاستجابة لمطالب المواطنين، مشددا علي ضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، بالإضافة إلى توفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات والمرافق..



ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من تلك المخططات التفصيلية في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخه مشيرا الي ان الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بالمحافظة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كافة القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية وفرص عمل للأجيال القادمة.

وأكد المحافظ انه يقدم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية تحقيقا لخطة التنمية الشاملة، و تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات الحكومية والجهات غير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقاً.

كما لفت المحافظ الي ضرورة توفير عدة محاور بتلك المخططات منها التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنوع المنتج السياحي بالمحافظة، وايضا في مجال الصناعات والتعدين، ودعم وتطوير مشروعات البنية الأساسية، والتطوير السياحي والعمراني للمقاصد السياحية بالمحافظة، ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي وإعادة استثمارها لتنمية المجتمع المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة

