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محافظ المنوفية يُهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة لحصدهم مراكز متقدمة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:30 ص
محافظ المنوفية يُهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة لحصدهم مراكز متقدمة
المنوفية - محمد فتحى

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تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل من أبناء المحافظة والحاصلين علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة 2024، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقدم محافظ المنوفية التهاني القلبية للطالبة / ندي رمضان عبد الونيس الدمهوجي الأولي علي مستوي الجمهورية (علمي علوم ) بمدرسة الشهيد محمد خليل الثانوية بسمادون أشمون بمجموع (404.5) درجة ، كما هنأ الطالبة / ريم عمار إبراهيم ضيف السادس مكرر علي مستوى الجمهورية ( الشعبة الأدبية ) بمدرسة الشهيد رضا ذكي شاهين بمجموع (391.5) درجة ، فيما هنأ الطالب / عمر محمد أحمد هلال المركز العاشر مكرر علي مستوي الجمهورية الشعبة العلمية رياضيات بمجموع 403 مدرسة المساعي المشكورة العسكرية للبنين بشبين الكوم.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن مدى فخره وسعادته بتفوق أبنائه الطلاب، مؤكداً أنهم شرفوا المحافظة بتفوقهم ونجاحهم المتميز، متمنياً لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم ، ومقدماً لأسرهم الشكر والتقدير علي ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق لهم ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز واستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.







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