محافظ الفيوم يوجّه بإنهاء ترخيص عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية، على أطراف المدينة، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة الفيوم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة الميدانية، لفحص شكوى أحد المواطنين من حدوث تصدعات وشروخ بمنزله أثناء حفر محطة الصرف الصحي بقرية بني صالح، على أن يتم فحص المشكلة تحت إشراف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، وبمتابعة من المحافظة، وعلاج المشكلة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، كما وجه رئيس المدينة، بدراسة شكوى عدد من مستفيدي الوحدات السكنية البديلة للحالات الأولى بالرعاية بعمارات بنك التعمير والإسكان بمنطقة دمو، من احتساب قيمة إيجارية عليهم قبل تسليمهم الوحدات، مشدداً على عدم تحميل المواطنين أي قيمة إيجارية مستحقة على هذه الوحدات إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق إليها وتسليمها فعلياً للمواطن.



جاء ذلك اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وحضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة صبا محمد إدارة الدعم الفني بالمديرية، وأحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.