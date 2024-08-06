محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

قدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 م متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وهم الطالب أحمد محمد النوبي والحاصل على المركز الأول على مستوي الجمهورية ( شعبة العلوم - دمج تعليمي ) بمجموع درجات 396 درجة والمُقيد بمدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والطالبة سماء سمير أحمد علي والحاصلة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية (مكفوفو الجمهورية ) بمجموع درجات 392 درجة والمُقيدة بمدرسة النور للمكفوفين بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والطالب حسن محمد حسن إبراهيم والحاصل على المركز السابع مكرر علي مستوي الجمهورية ( الشعبة العلمية – علوم ) بمجموع درجات 402 درجة والمُقيد بمدرسة الغزالي الثانوية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

أعرب محافظ الشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في إستكمال المراحل الدراسية المقبلة، مشيداً بمنظومة التعليم بالمحافظة وما أسفرت عنه من حصد مراكز أولى لأبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.

كما هنأ المحافظ أولياء أمور الطلاب الأوائل مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم واستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه.