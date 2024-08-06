محافظ الأقصر يناقش مشروع تصميم جديد لموقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة الحديد

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفداً من جهاز التعمير بالبحر الأحمر برئاسة المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمهندس عادل مصطفي استشاري مشروعات جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى ممثل جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، لعرض التصميم المقترح لمشروع موقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر.

ومن جانبه أوضح المهندس عادل مصطفي استشاري مشروعات جهاز التعمير، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم بطول 300 متر، وعرض 20 متر، وتم تقسيمه إلى 3 مجموعات تسع المجموعة الواحدة بحد أقصى 50 سيارة ميكروباص، بالإضافة إلي إنشاء كافتيريا لخدمة الركاب وجزء خاص لإدارة الموقف ومتابعته.

وأضاف المهندس الاستشاري للمشروع، خلال اللقاء، أنه تم مراعاة تصميم مداخل الموقف على الشارع الرئيسي حتى لا تحدث اختناقات مرورية، وذلك على أن يتم الدخول من عدة مداخل والخروج من مكان واحد لإحكام السيطرة، كما يضم المشروع تطوير منطقة الورش الخلفية وإنشاء موقف جماعي للحافلات في مدخل المنطقة حتى تكون نموذجا للمواقف وخدمة الركاب الخاصة بالأقاليم المجاورة للأقصر، وذلك مع عمل أماكن انتظار خاصة بالركاب تتلائم مع السمة واللون المرتبطين بمدينة الأقصر.

وتابع المهندس الاستشاري لمشروعات جهاز التعمير، أنه تم عمل مناطق لدخول وانتظار نزول الركاب حتى لا تعوق حركة المركبات بالطريق الرئيسي، وتم مراعاة تحقيق السيولة المرورية، وسيتم مراعاة دعم موقف الأقاليم بأنظمة الحماية المدنية التي تراعي الكود المصري، وإنشاء وحدة إسعاف سريعة أولية للتدخل في حالة أي طوارئ.