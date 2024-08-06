محافظ أسيوط يهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة

أسيوط -هيثم البدرى

أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اتصالات تليفونية بأوائل شهادات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 م، لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم علي المراكز الأولى على مستوي الجمهورية.

وهنأ محافظ أسيوط الطالبة فاطمة أيمن حمودة أحمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ث م بنات بأسيوط لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية – علوم STEM بمجموع 666.98 درجة، كما هنأ الطالبة سلمى محمود فرغلي عبد المعطي بمدرسة دار حراء الأندلس (ثانوي) – عربي لحصولها على المركز السابع مكرر بالشعبة العلمية – علوم بمجموع 402 درجة وهنأ أيضاً بشرى صلاح الدين شاكر عبدالحافظ بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات لحصولها على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية بمجموع 391.5 درجة متمنياً لهن دوام التوفيق والرقي لاستكمال حياتهن الجامعية والعملية.

وأعرب المحافظ عن فخره وسعادته بحصول طالبات أسيوط على 3 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنياً لهم مزيداً من التفوق مشيداً بجهود أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في توفير المناخ المناسب للطلاب للتفوق والنجاح وكذلك تطوير العملية التعليمية لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.