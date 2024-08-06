اليوم السابع
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مبادرة 100 يوم صحة فى الأقصر تفحص العاملين بمركز ومدينة إسنا.. صور

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:54 م
مبادرة 100 يوم صحة فى الأقصر تفحص العاملين بمركز ومدينة إسنا.. صور مبادرة 100 صحة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بقيادة الدكتور محمد رزق رئيس المركز، تنظيم فعاليات مبادرة 100 يوم صحة داخل مقر الوحدة المحلية والتى استهدفت الكشف على العاملين بالمجلس، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

وبدأت المبادرة بكشف رئيس المركز محفزا للعاملين بضرورة المشاركة فى المبادرة للكشف المبكر  عن الأمراض حفاظاً على صحتهم، وتستهدف الحملة تقديم الخدمات الطبية بالمجان لجميع الفئات، ضمن مبادرة 100 يوم صحة وتشمل المبادرة خدمات  الكشف المبكر عن  الأمراض المزمنة مثل "السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي، وذلك بحضور الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز.

 

وأكد الدكتور محمد يوسف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

 

جدير بالذكر إنه خلال حملات 100 يوم صحة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

فحص العاملين بمركز ومدينة إسنا بمبادرة 100 يوم صحة
فحص العاملين بمركز ومدينة إسنا بمبادرة 100 يوم صحة

 

مبادرة 100 يوم صحة في الأقصر تفحص العاملين بمركز ومدينة إسنا
مبادرة 100 يوم صحة في الأقصر تفحص العاملين بمركز ومدينة إسنا

 







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