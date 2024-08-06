كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الانتحار منذ بداية العام الجاري بنسبة 10.1%

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ذكرت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حالات الانتحار في البلاد بنسبة 10.1%، وذلك في الشهور الأولى فقط من العام الجاري.



وقالت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) إن السلطات سجلت 6375 حالة انتحار منذ يناير وحتى مايو الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي حالات الانتحار في العام الماضي 13 ألفا و770 حالة، ما يزيد عن عام 2022 بنسبة 6.7%.



وأشارت الحكومة إلى أن ارتفاع حالات الانتحار في البلاد تأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالانعزال الاجتماعي في أعقاب تفشي وباء "كورونا"، والمعاناة من المصاعب المالية والاكتئاب والقلق.



يذكر أن كوريا الجنوبية تسجل نسب انتحار سنوية هي من بين الأعلى في العالم، كما تتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدلات الانتحار.