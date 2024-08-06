اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الانتحار منذ بداية العام الجاري بنسبة 10.1%

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:34 م
كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الانتحار منذ بداية العام الجاري بنسبة 10.1% الانتحار
أ ش أ

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ذكرت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حالات الانتحار في البلاد بنسبة 10.1%، وذلك في الشهور الأولى فقط من العام الجاري.


وقالت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) إن السلطات سجلت 6375 حالة انتحار منذ يناير وحتى مايو الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي حالات الانتحار في العام الماضي 13 ألفا و770 حالة، ما يزيد عن عام 2022 بنسبة 6.7%.


وأشارت الحكومة إلى أن ارتفاع حالات الانتحار في البلاد تأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالانعزال الاجتماعي في أعقاب تفشي وباء "كورونا"، والمعاناة من المصاعب المالية والاكتئاب والقلق.


يذكر أن كوريا الجنوبية تسجل نسب انتحار سنوية هي من بين الأعلى في العالم، كما تتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدلات الانتحار.







كوريا الجنوبية

الانتحار في كوريا الجنوبية

حالات الانتحار في كوريا الجنوبية

الانتحار




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