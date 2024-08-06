فرحة كبيرة فى منزل الثانية علمى علوم بالقليوبية.. رؤى أحمد: حققت حلمى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من منزل الطالبة رؤى أحمد الحاصلة على المركز الثانى علمى علوم بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية ورصد فرحة الأسرة بمنزل الطالبة.

وقالب الطالبة انها فوجئت بمكالمة هاتفية من الوزارة تخبرها بانها حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية مما اسعدها كثيرا وسعدت الفرحة والزغاريد فى منزلها.

واضافت لليوم السابع انها كانت تحصل دروسها اول بأول وتذاكر يوميها 8 ساعات متواصلة لكى تستطيع ان تحصل كل الدروس موضحه انها كانت تحصل دائما على المراكز المتقدمة فى دراستها.

وقالت والدتها إنها فوجئت بنتيجتها وحصولها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، موضحة أنها كانت متفوقة طوال حياتها الدراسية.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024



فرحة كبيرة في منزل الثانية علمى علوم بالقليوبية



فرحة كبيرة في منزل الثانية علمى علوم



فرحة كبيرة في منزل الثانية علمى علوم بالقليوبية



فرحة كبيرة في منزل الثانية علمى علوم بالقليوبية (4)



فرحة كبيرة في منزل الثانية علمى علوم بالقليوبية (5)



فرحة كبيرة في منزل الثانية علمى علوم بالقليوبية (6)



فرحة كبيرة في منزل الثانية علمى علوم بالقليوبية (7)



