ضبط سلع تموينية قبل تهريبها للسوق السوداء فى الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر ثان الفيوم، وتمكنت الحملة من تحرير، محضر تجميع 200 ك سكر تموينى، و300 كيس مكرونة تموينى لتاجر تموينى، ومحضر تصرف لتاجر تموينى فى 292 كيلو سكر تموينى، ومحضر تصرف لتاجر تموينى فى 615 كيلو سكر تموينى، ومحضر لمحل بيع مستلزمات طبية منتهية الصلاحية عبارة عن 365 عبوة فازلين وشاش جبس ومرهم كبريت وكريم أكسجين، وعلب بادى لوشن، كما تم محضر لتاجر تموينى لتخلفه عن الصرف من شركة الجملة خلال شهر يوليو 2024، ومحضر جنحة عدم إعلان أسعار مواد غذائية، ومحضر شهادة صحية لزوم العمل فى مجال الأغذية.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية، ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحلات السوبر ماركت لمتابعه إلتزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

ولفت وكيل الوزارة أن الحملات تأتى فى إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



