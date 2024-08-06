سى إن إن: اعتقال مواطن باكستانى خطط لاغتيال ترامب

أحمد علوى

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، مواطنا باكستانيا يدعى آصف ميرشانت، 46 عاما، بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات بتوجيه إيراني، وفقا لتقرير لشبكة سي إن إن.

وتسببت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، في تشديد الإجراءات الأمنية حول الرئيس السابق دونالد ترامب وشخصيات أخرى.

ويعتقد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب وشخصيات أخرى في الحكومة الأمريكية كانوا أهدافًا محتملة لمحاولة الاغتيال، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وقال ممثلو الادعاء إن ميرشانت اعتقل في الثاني عشر من يوليو أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من لقائه بقتلة مأجورين كان يعتقد أنهم سينفذون جرائم القتل، لكنهم في الواقع كانوا ضباط إنفاذ قانون سريين، وهو الآن رهن الاحتجاز الفيدرالي.