سويسرا تمدد تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب

برن (أ ش أ)

قررت شركة الخطوط الجوية السويسرية تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 12 أغسطس الجارى، كما ستتفادى فى الوقت نفسه المرور عبر المجال الجوى الإيراني حتى السابع من أغسطس .

وذكرت الشركة في بيان نقله راديو "لاك" السويسري اليوم الثلاثاء :" إنها تتفاعل مع الأحداث الأخيرة في المنطقة حيث تتزايد المخاوف من تصعيد عسكري محتمل في الشرق الأوسط، بعد تضاعف التهديدات في الأيام الأخيرة من إيران وحلفائها ضد إسرائيل المتهمة باغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء في طهران".

ولم يتم التحليق فوق المجال الجوي فوق إسرائيل والعراق منذ يوم الجمعة الماضي، حسبما أوضح السويسريون وستظل الرحلات الجوية من وإلى بيروت معلقة حتى يوم الاثنين 12 أغسطس.