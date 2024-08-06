سفير روسيا بواشنطن: لا نرى في الوقت الراهن فرصًا لتحسين العلاقات مع أمريكا

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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إنه لا يرى حاليًا فرصًا لتحسين أو استقرار العلاقات الروسية الأمريكية.



وأضاف أنتونوف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، "لا أعتقد أن هناك أي فرص واضحة لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية أو استقرارها في المستقبل القريب، حيث لا يوجد أساس لذلك، وإن الإدارة الحالية تشجع الجيش الأوكراني على إلحاق هزيمة استراتيجية باستخدام الأسلحة الأمريكية".



ولفت الدبلوماسي الروسي " لن يكون هناك حديث عن تحسين العلاقات على هذا الأساس".



وقال أنتونوف إن روسيا " لا تزال مهتمة بإقامة "علاقات عملية ومتساوية وحضارية مع الولايات المتحدة ولا تسعى إلى المواجهة، على الرغم من كل التناقضات الحادة الحالية بين البلدين".



واستطرد السفير الروسي متسائلاً "هل العلاقات السيئة تصب في المصالح الوطنية لأمريكا وروسيا؟ .. لا .. نحن مهتمون بعلاقات عملية ومتساوية وحضارية مع الولايات المتحدة، ونحن، الجانب الروسي، لسنا مهتمين بالمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية .. لا نحتاج إلى ذلك، ولا نحتاج إلى مشاكل".



وقال السفير " إننا نريد أن نعيش بشكل طبيعي، نريد أن نكون قادرين على تطوير اقتصادنا بسلام، لا أحد مهتم بإنفاق الأموال حتى تذهب هباء".