رئيس جامعة المنوفية يهنئ الدكتور محمد كمال مسرجة لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية أن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس أعلن عن أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) لعام 2023.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس أعلن فوز الدكتور محمد كمال مصطفى مسرجة المدرس بكلية الطب جامعة المنوفية بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2023، موجها له خالص التهنئة على هذا الفوز المتميز، والذى يعد فوزا للكلية والجامعة، فى حدث من أهم الأحداث العلمية والذى يمثل فرصة كبيرة لدعم وتشجيع العلماء وشباب الباحثين من جميع الجامعات، وتقديرا من القيادة السياسية لجهودهم لدعم البحث العلمى والارتقاء بمخرجاته ومساهماتهم لخدمة الوطن.

كما أكد رئيس الجامعة أهمية تقديم كافة سبل الدعم لتطوير البحث العلمى الذى يعد أحد الدعائم الأساسية لبناء نهضة قومية شاملة على مستوى المجتمع، وأهمية تشجيع الإبداع والابتكار، وتوفير بيئة مناسبة للباحث لكي يكون نتاجه العلمي على مستوى التأهيل، وهذا ما تسعى الجامعة لتنفيذه، وتقدم مختلف أوجه الدعم الممكنة للوصول إلى أفضل المستويات وفق استراتيجية تسعى لتحقيقها، والتأكيد على توجيه البحث العلمى لحل المشكلات التي تواجه المجتمع، وتطوير التقنيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأعرب الدكتور محمد مسرجه عن سعادته البالغة لفوزه بهذه الجائزة الهامة فى مستهل حياته العملية والذى يعد تقديرا يعتز به كثيرا من الدولة المصرية، مهديا الجائزة إلى رئيس الجامعة والنواب وعميد ووكلاء كلية الطب، ورئيس قسم العظام، وزملائه في الجامعة، ولأسرته، وموجها الشكر لجميع من سانده وتعاون معه ووقف بجانبه فى طريق ملئ بالتحديات حتى فاز بهذه الجائزة الهامة.

وجدير بالذكر أنه قد شارك في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام ٢١ لجنة بإجمالي عدد أعضاء ١٤٠ عضوًا من أفضل علماء مصر في جميع التخصصات من الجامعات والمراكز البحثية.