رئيس "الدوما" الروسى: أسلحتنا النووية تمثل رادعا قويا لواشنطن

موسكو (أ ش أ)

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة الروسية المتطورة تخوّل بلاده الحديث عن تفوقها على الولايات المتحدة، مضيفا: "الأسلحة النووية الروسية تمثل رادعًا قويا لواشنطن" .

ونقل موقع روسيا اليوم عن " فولودين " قوله : إنه عندما تهدد واشنطن وبروكسل أمن روسيا، وتزودان أوكرانيا بالطائرات والصواريخ، وتنسقان الأعمال العسكرية في كييف، يجب على برلماني ومواطني الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إدراك أن تصرفاتهم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتودي بالعالم إلى عواقب مأساوية".

وأشار فولودين إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية، وتابع : " كانت أمريكا قبل 79 عاما الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه الأسلحة، ولكن الوضع تغير اليوم، والقدرات النووية الروسية والصينية تشكل رادعًا قويا للمعتدي في العالم" .