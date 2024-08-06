خبير: إسرائيل تسحب المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة

كتب سمير حسنى

قال حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل مشكلة أساسية بالشرق الأوسط، موضحا أنه عدوان ممنهج إذ يسعى الاحتلال إلى اتساع رقعة الصراع، وتجري إسرائيل استهدافات خارج الأراضي الفلسطينية برغبة متزايدة من قبل حكومة الاحتلال للاستمرار في الحكم لفترة طويلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تلعب بالنار التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الاستهدافات والاغتيالات التي فعلتها إسرائيل تؤثر على الأمن القومي العربي، وتدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، فتلك سياسة وهدف دولة الاحتلال.

وواصل خبير العلاقات الدولية، أنه يجب على الإدارة الأمريكية الضغط على حكومة الاحتلال بوقف العدوان المستمر والمتكرر على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك استهداف للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية من قبل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ توجد ادعاءات كاذبة بأن مصر تقوم بتهريب السلاح للفلسطينيين عبر أنفاق وهذا غير حقيقي.