خامس الجمهورية لشعبة الرياضيات: "هدخل هندسة والخبر عرفته من اليوم السابع"

قنا- صابر سعيد

"ربنا أكرمنى بالتفوق لتحقيق حلم أسرتى الالتحاق بكلية الهندسة وأعشق الرياضيات، فعدد كبير من أفراد العائلة من خريجى كلية الهندسة، والتفوق فى مجال الرياضيات فى أسرتنا بالوارثة".. بهذه الكلمات عبر الطالب "أحمد فتحي" ابن محافظة قنا عن فرحته، والذى تصدر قائمة الأوائل بالترتيب الخامس على الجمهورية بالثانوية العامة، فى حديثه لـ"اليوم السابع".

وقال "أحمد" إنه كان يتابع مباراة المنتخب المصرى، وفوجئ بكم كبير من الاتصالات على هاتفه تخبره بأنه الخامس على الجمهورية، وأنه كان يحب الرياضيات ويحلم بالالتحاق بكلية الهندسة.

وقالت والدته التى تعمل مدرسة لغة عربية، إن نجلها ملتزم بالصلاة، ولم أتخلى عنه لحظة وأتابعه من أول استيقاظه لتأدية صلاة الفجر حتى الانتهاء من دروسه، وأن والده مهندس وعمه والتفوق الرياضي فى العائلة بالوراثة.

وتابعت دموع الفرحة تنهمر من عينيها أنها تتابع أخبار النتيجة على اليوم السابع ووجدت نجلها ضمن الأوائل، فيما انهال جيران الطالب على منزله لتقديم التهنئة لأسرته.

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الطالب واسرته



الطالب ووالدته