اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

خامس الجمهورية لشعبة الرياضيات: "هدخل هندسة والخبر عرفته من اليوم السابع"

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:41 ص
خامس الجمهورية لشعبة الرياضيات: "هدخل هندسة والخبر عرفته من اليوم السابع" الطالب ووالدته
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"ربنا أكرمنى بالتفوق لتحقيق حلم أسرتى الالتحاق بكلية الهندسة وأعشق الرياضيات، فعدد كبير من أفراد العائلة من خريجى كلية الهندسة، والتفوق فى مجال الرياضيات فى أسرتنا بالوارثة".. بهذه الكلمات عبر الطالب "أحمد فتحي" ابن محافظة قنا عن فرحته، والذى تصدر قائمة الأوائل بالترتيب الخامس على الجمهورية بالثانوية العامة، فى حديثه لـ"اليوم السابع".

وقال "أحمد" إنه كان يتابع مباراة المنتخب المصرى، وفوجئ بكم كبير من الاتصالات على هاتفه تخبره بأنه الخامس على الجمهورية، وأنه كان يحب الرياضيات ويحلم بالالتحاق بكلية الهندسة.

وقالت والدته التى تعمل مدرسة لغة عربية، إن نجلها ملتزم بالصلاة، ولم أتخلى عنه لحظة وأتابعه من أول استيقاظه لتأدية صلاة الفجر حتى الانتهاء من دروسه، وأن والده مهندس وعمه والتفوق الرياضي فى العائلة بالوراثة.

وتابعت دموع الفرحة تنهمر من عينيها أنها تتابع أخبار النتيجة على اليوم السابع ووجدت نجلها ضمن الأوائل، فيما انهال جيران الطالب على منزله لتقديم التهنئة لأسرته.

للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى:

الطالب واسرته
الطالب واسرته

 

الطالب ووالدته
الطالب ووالدته

 

فرحة التفوق للخامس على الجمهورية
فرحة التفوق للخامس على الجمهورية

 







نتيجه الثانوية العامة 2024

نتيجه تالته ثانوي عام 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 الان

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ميعاد نتيجة الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

متى نتيجة الثانوية

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الثانوية العامة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

اوائل الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة

اوائل الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

موقع نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء

مؤتمر وزير التعليم الثلاثاء




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة