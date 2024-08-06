اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حصول الطالب حسن محمد حسن ابراهيم على المركز السابع مكرر علمى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:07 ص
حصول الطالب حسن محمد حسن ابراهيم على المركز السابع مكرر علمى ثانوية عامة ، ارشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الطالب حسن محمد حسن ابراهيم على  المركز السابع مكرر علمى علوم على 402 درجة  من فاقوس بمحافظة الشرقية ، وذلك بعد اعتماد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم النتيجة.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء  الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل


ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

الطالب حسن محمد حسن
الطالب حسن محمد حسن

 







اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2024

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024 الان

نتيجه الثانوية العامة 2024

نتيجه تالته ثانوي عام 2024

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الثانوية العامة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

اوائل الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة

اوائل الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

موقع نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة