اليوم السابع
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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلق على اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:18 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلق على اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس دانيال هاجارى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلى
كتب عبد الوهاب الجندى

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في أول تعليق من رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اختيار يحيى السنوار قائدا سياسية لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، قال دانيال هاجاري متحدث جيش الاحتلال: "السنوار هو مسئول عن أبشع الأعمال الإرهابية في السابع من أكتوبر".


وقال في تصريحات لقناة "العربية": هناك مكان واحد ليحيى السنوار وهو أن يكون بجوار محمد الضيف"، في إشارة إلى القيادى بحماس التي أعلنت إسرائيل اغتيال الأسبوع الماضي.

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان رسمي الثلاثاء، عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية رحمه الله".

 







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