جوتيريش: العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووى من جديد

أحمد علوى

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووي من جديد، وذلك في الذكرى السنوية للقصف النووي لهيروشيما أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال جوتيريش في رسالة بمناسبة الذكرى الـ 79 لقصف هيروشيما إن "السلاح النووي والتهديدات باستخدامه هي ليس فقط على صفحات الكتب المدرسية في التاريخ. بل يظهر الخطاب من هذا القبيل يوميا على خلفية الوضع في العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أنه "خطر حقيقي يواجه العالم".

واعتبر أن السبيل الوحيد لإزالة خطر السلاح النووي نهائيا هو التخلص منه، مضيفا أن "الحرب النووية لا يمكن أن يكون فائز فيها، ولا يجوز شن مثل هذه الحرب في أي حال من الأحوال".

يذكر أن الولايات المتحدة قصفت مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945 من أجل الإسراع بهزيمة اليابان التي كانت حليفة لألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.

وكان تلك المرة الأولى والأخيرة حتى الآن التي تم فيها لاستخدام السلاح النووي في الحروب.