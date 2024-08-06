توقعات تنسيق المرحلة الأولى.. الحد الأدنى للشعبة الأدبية لن يقل عن 71%

محمد صبحى

كشف المجمع التكرارى والإحصائى لنتيجة الثانوية العامة 2024، ارتفاع نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة بنتيجة هذا العام لتسجل 81.3% مقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023 والتى سجلت نسبة النجاح المئوية 78.8% وهو ما يشير إلى وجود توقعات فى ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

كما كشف إحصاء شهادة الثانوية العامة بـ نتيجة الثانوية العامة 2024، ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بنسبة 0.66% مقارنة بـ 0.39% بنتيجة الثانوية العامة 2023، وهو ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى لجميع الشعب علمى علوم والشعبة الهندسية والشعبة الأدبية.

وبالنظر فى الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى عام 2023 نجد أنه سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالبا بالمرحلة الاولى للتنسيق .



وبالمقارنة مع نتيجة الثانوية العامة 2024، يتكشف لنا توقعات الحد الأدنى للتنسيق لترتفع هذا العام بنسبة تتراوح من 1% لـ 2% فى كل الشعب العلمية والهندسية والأدبية، وبالتالى يتراوح فإن الحد الأدنى لشعبة علمى علوم لن يقل ما بين 89% وحتى 91% والشعبة الهندسية يتراوح بين 84% وحتى 86% والحد الأدنى للشعبة الأدبية ما بين 71% وحتى 73%.