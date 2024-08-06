تعليم الدقهلية: مراجعة وتحليل بيانات النجاح الخاصة بإحدى لجان الثانوية العامة

الدقهلية شريف الديب

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي، بيان لدراجات أحد لجان الثانوية العامة بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتبين من البيان حصول أكثر من 94 طالبا على نفس المجموع بأكثر من 93% من نفس اللجنة مما يشير إلى وجود حالة من الغش الجماعي.

وهو ما أثار حفيظة الأهالي والذين قاموا بالتعليق على البيان بأنه لجنة الأطباء، فيما أشار أحد المعلقين بأنه يجب فتح فرع لكلية الطب داخل القرية نظرا لكثرة الكلاب الحاصلين على درجات فوق الـ93%.

فيما أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، تعليقا على البيان، أنه وجه المسئولين بتحليل جميع بيانات الخاصة بنتائج محافظة الدقهلية، عقب استلام الاسطوانة الخاصة بالنتيجة من وزارة التربية والتعليم، وإذ ثبت صحة تكرار المجموع بشكل يثير الشك فيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجنة من العام القادم ، ويتم منع إقامة امتحانات فيه، ونقلها إلى لجان أخري.



النتيجة



بيانات النجاح الخاصة بإحدى لجان الثانوية العامة