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تعرف على نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2024 مقارنة بالأعوام السابقة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:19 م
تعرف على نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2024 مقارنة بالأعوام السابقة نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2024 مقارنة بالأعوام السابقة
كتب – محمود طه

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، النسبة المئوية للنجاح بـ الثانوية العامة، خلال الأعوام السابقة مقارنة بالعام الحالى، مشيرة إلى أن النسبة المئوية للنجاح بالثانوية العامة بلغت (81.5%) بالسنة الدراسية 2019/2020، و(73.6%) بالسنة الدراسية 2020/2021، و(74.5%) بالسنة الدراسية 2021/2022، و(78.8%) بالسنة الدراسية 2022/2023، و(81.3%) بالسنة الدراسية 2023/2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لإعلان تفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع بـ نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2024، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى حضور أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024.

واستعرض الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتائج امتحانات الثانوية العامة 2024، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024، موضحا أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، 729 ألف طالب وطالبة نجح منهم 590 ألف طالب وطالبة و992 بنسبة 81.3%.

 

 

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نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2024 مقارنة بالأعوام السابقة

 

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نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2024 مقارنة بالأعوام السابقة


 







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