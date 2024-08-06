تعرف على خريطة قطع التيار الكهربائى عن قرى أجا بالدقهلية لأعمال الصيانة

الدقهلية - شريف الديب

تشهد رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائي من محولات أجا لبعض القرى بمركز أجا وذلك لعمل صيانة دورية، وذلك بناءا على إشارة من شركة كهرباء الدقهلية وصلت إلى رئاسة المركز.

وأشارت رئاسة المركز إلى أن فصل التيار الكهربائي بالمغذيات الأتية:

- الفصل بقرية ( ميت فضاله - ميت العامل - أجا (1) وذلك يوم الثلاثاء 6/8/2024 من الساعه 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا .

- الفصل بقرية ( طنامل - نوسا البحر وذلك يوم الثلاثاء 6/8/2024 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحاً.

- الفصل بقرية { أجا ٣ - الديرس - منية سمنود ٢ ) وذلك يوم السبت 10/8/2024 من الساعه 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحاً.

- الفصل بقرية ( الإيتاريه - كفر عوض - برج النور } وذلك يوم السبت 10/8/2024 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

- الفصل بقرية ( شبراويش - نوسا الغيط القديم - نوسا الغيط الجديد } وذلك يوم الأحد 11/8/2024من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

- الفصل بقرية ( البهوفريك - صهرجت - أجا، وذلك يوم الأحد 11/8/2024من الساعه 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا.