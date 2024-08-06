اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بسبب موجة الحر الشديد.. ارتفاع حصيلة الوفيات فى كوريا الجنوبية لـ17 شخصا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 04:06 م
بسبب موجة الحر الشديد.. ارتفاع حصيلة الوفيات فى كوريا الجنوبية لـ17 شخصا طقس حار ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوَفِيَّات بسبب موجة الحر الشديد إلى 17 شخصا .

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) عن هيئة مراقبة السيطرة على الأمراض والوقاية قولها : إن الحصيلة ارتفعت في أعقاب وفاة ثلاثة أشخاص الليلة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال العام الجاري وصل إلى 1810 حالات، مضيفة أن 32.5% من الأشخاص الذين أصيبوا بهذه الأمراض هم من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، و79.5% من حالات الإصابة حدثت في الأماكن المفتوحة.

يذكر أن أعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة هي الصداع والدوار والتشنجات العضلية والإعياء .







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