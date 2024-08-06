بركان إتنا يستمر فى إطلاق الحمم البركانية وسحابة ضخمة من الرماد.. فيديو

فاطمة شوقى



يستمر بركان إتنا ، فى جزيرة صقلية الإيطالية ، فى الثوران حتى اليوم الثلاثاء ، مع إطلاق حمم بركانية جديدة وسحابة ضخمة من الرماد ، وهو ما يجعل المطارات القريبة مستمرة فى تحويل بعض الرحلات الجوية لهذه الأسباب.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن النشاط البركاني لإتنا خلف مشاهد مذهلة، مع تدفقات الحمم البركانية وسحب سوداء كبيرة من الرماد والدخان.

وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين في بيان له أن نافورة الحمم البركانية أنتجت سحابة وصل ارتفاعها إلى 10 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

ويعتبر إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، هو أحد البراكين التي تتمتع بأعلى نشاط ثوراني في العالم وقد شهد فترة مكثفة بشكل خاص على مدى السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك، فقد سجلت في نصف القرن الماضي مئات الحلقات.



وكان مطار "كاتانيا- فونتاناروسا الدولي" الرئيسي بالجزيرة أرجأ الأحد الماضى كافة الرحلات الجوية بسبب الأدخنة الكثيفة المنبعثة من البركان والتي تعيق الرؤية بشكل كبير، كما قلص عدد رحلات الوصول إلى 6 رحلات فقط كل ساعة، كما حولت السلطات مسار عدة رحلات إلى مطارات أخرى بأنحاء مختلفة من الجزيرة السياحية.

يذكر أنه مع ارتفاعه 3324 مترا، سجل إتنا العديد من الثورات البركانية على مر الزمن؛ ما يجعله رمزا للجمال والمخاطر الطبيعية في صقلية، ولم يشكل هذا البركان المناظر الطبيعية فحسب، بل اجتذب أيضا العلماء والسياح من مختلف أنحاء العالم المهتمين بدراسة واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للإعجاب على هذا الكوكب.