المصرية للاتصالات تتعاقد مع السويدي للتنمية الصناعية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة

كتبت -هبة السيد

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول المدن الذكية بمدينة السخنة 360 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقع الاتفاقية المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك لقطاع استثمارات البنية التحتية، وذلك في حضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات "وي" بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمدينة السخنة 360، ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة الإنترنت فائق السرعة، وتقديم خدمات المدن الذكية، وإتاحة كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بالمشروع، وكذلك إنشاء أبراج ومحطات تقوية إشارة للمحمول وتنفيذ شبكة نقاط ذكية بالمشروع.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية متميزة وخبرات فنية كبيرة، مكنتها من توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء؛ ما جعلها الشريك الاستراتيجي لكبرى شركات التطوير العقاري والتنمية الاقتصادية الساعية إلى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والحلول الذكية المتطورة في مشروعاتها، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر وفقا لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة".

وأعرب المهندس احمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك عن سعادته بهذه الشراكة المميزة التي جاءت نتيجة للنجاح والتعاون المثمر للكيانين، السويدي اليكتريك والمصرية للاتصالات WE، على مدار سنوات عديدة. قائلاً: "لقد أثبتت هذه الشراكة قدرتنا على تحقيق التميز والابتكار في مجالاتنا المختلفة، ونحن متحمسون للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة"

وقال المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك لاستثمارات البنية التحتية: "نحن ملتزمون بتقديم حلول متطورة تلبي تطلعات عملائنا، لذا، نفخر بالتعاون مع المصرية للاتصالات، هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكننا من توفير بيئة صناعية ذكية ومتكاملة في مدينة السخنة 360، مما يدعم نمو الشركات الصناعية وتشجيع الاستثمار في المنطقة. بالإضافة الى ذلك سيساعد الشركات الصناعية على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس. وهذا بدوره سيمكنهم من تحسين عملياتهم واتخاذ قرارات أفضل، وتقليل تكاليفهم التشغيلية، مما يعزز تنافسيتهم في الأسواق العالمية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

من جانبه قال محمد أبو طالب ، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "سعداء بالثقة المتزايدة التي تكتسبها المصرية للاتصالات كل يوم من كبرى شركات التطوير العقاري والتنمية الصناعية، بما يؤكد قدرتنا على توفير حلول الاتصالات الذكية والمتكاملة بأفضل مستوى من الجودة" مضيفًا: "تضع المصرية للاتصالات رضا عملائها من المؤسسات والأفراد على رأس أولوياتها، ولا تتوقف عن عمليات تطوير وتحديث بنيتها التحتية وقدراتها الفنية لتحقيق هذا الهدف وضمان حصول عملائها على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات "