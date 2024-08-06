المركز القومى للبحوث يحصد معظم جوائز الدولة لعام 2024

محمد صبحى

حصد المركز القومى للبحوث المركز الأول بعدد 12 جائزة من جوائز الدولة متقدما على باقى المركز والمعاهد البحثية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث - عن سعادتها البالغة بحصول المركز على هذا الكم من الجوائز متمنية للسادة أعضاء هيئة البحوث مزيد من التقدم والازدهار

وقد جاءت الجوائز مقسمه كالتالى:

جائزة النيل في العلوم الزراعية

أ.د فاروق كامل مصطفى الباز، أستاذ باحث متفرع بالمركز

جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية

أ.د. محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد، أستاذ باحث

جائزة التفوق

أ.د صالح احمد محمد أحمد، أستاذ باحث متفرغ ( العلوم الأساسية)

أ.د أحمد عيد عبد الشكور، أستاذ باحث مساعد ( العلوم الزراعية)

أ.د محمد السيد عبد العزيز، أستاذ باحث (في العلوم التكنولوجية المتقدمة)

أ.د حسام السيد امام سليمان، باحث مساعد

(العلوم التكنولوجية المتقدمة )

جوائز الدوله التشجيعيه

د. هدي رفعت محمود

أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث في مجال العلوم الكيميائية

د. امنيه محمد عبد العزيز حسن

باحث مساعد بالمركز في مجال العلوم البيولوجية

د.أحمد عبدالغني حامد عبد الله

أستاذ مساعد بالمركز في مجال العلوم البيولوجية

جائزه الرواد

أ.د.محمد محمود محمد هاشم

أستاذ بالمركز ورئيس المركز سابقا

في العلوم الأياسية

جوائز المرأة التقديريه

أ.د. آمال مختار محمد

أستاذ باحث متفرغ بالمركز

المجال الصحه والعلوم الصيدليه

جوائز المرأه التشجيعيه

أ.د. سلوي ابراهيم مصطفي مواف

أستاذ باحث بالمركز

المجال المياه والطاقه والعلوم البيئيه